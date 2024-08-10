В субботу, 10 августа, в Курской области России якобы был уничтожен еще один вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор". Он был ликвидирован в упор из переносного зенитно-ракетного комплекса.

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О потере вертолета сообщают в российских пабликах. По данным российских военкоров, экипаж вертолета погиб.

Ка-52 является основным ударным вертолетом РФ с широким спектром вооружения, стоимость которого составляет около $16 млн.

Ранее сообщалось, что в Курской области России был сбит российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". При этом один российский пилот скончался, второй был ранен.

Напомним, что в Курской области России, вероятно, разбили засаду российских военных. Военная техника оккупантов сгорела дотла. Путинские танкисты хотели подстеречь противника, но в конце концов сгорели в собственной ловушке.

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