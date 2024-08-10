'Поджарили': в сети заявили о возможном разгроме засады российских военных в Курской области. Видео

В Курской области России, вероятно, разбили засаду российских военных. Военная техника оккупантов сгорела дотла.

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Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Офицер+". Автор отметил, что путинские танкисты хотели подстеречь противника, но в итоге сгорели в собственной ловушке.

"Хотели на..бать нас, а вы..бали сами себя", – отметил автор канала.

Отметим, что россияне утверждают, что на территории Курской области находятся подразделения Сил обороны, однако украинские власти пока официально не комментировали события последних дней в РФ.

Напомним, издание Politico отметило, что западные союзники Украины не оказывают на нее давления по операции в Курской области России. "Мерцающих красных огней" не поступает даже из Германии, где раньше часто не хотели рисковать и призывали "не провоцировать" российского диктатора Путина.

Журналисты отметили, что союзники расценивают операцию в Курской области как право Украины на самооборону.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Брянской, Курской и Белгородской областях в ночь на 10 августа ввели "режим контртеррористической операции". Он начал действовать с полуночи и связан с боевыми действиями в Курской области.

– Прошедшие трое суток для украинских военных были "особенно результативными" не только с точки зрения закрепления на позициях и продвижения вперед, но и по поводу взятия в плен захватчиков. Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что подразумевается операция в Курской области.

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