Украина получила зеленый свет от союзников относительно наступления на Курскую область – Politico

Западные союзники Украины не оказывают на страну давление относительно операции в Курской области страны-агрессора России. "Мигающих красных огней" не поступает даже из Германии, где часто не хотели рисковать и призывали "не провоцировать" российского диктатора Путина.

Видео дня

Об этом пишет издание Politico. Журналисты пишут, что союзники расценивают операцию в Курской области, как право Украины на самооборону.

В МИД ФРН на запрос журналистов ответили так: "Украина имеет право на самооборону, закрепленное в международном праве. Это не ограничивается ее собственной территорией".

Многие политики консервативной оппозиции Германии еще более решительно поддержали операцию, а также использование немецкого оружия на территории РФ. Родерих Кизеветтер, старший законодатель от Христианских демократов, сказал изданию, что совершенно законно наносить удары по базам в России с помощью оружия, предоставленного Германией.

Канцлер ФРН Олаф Шольц до сих пор воздерживался от комментариев относительно событий в российском приграничье.

Что касается США, то в Белом доме, как пишут журналисты, не придают большого значения операции в Курской области.

"Очевидно, что мы решительно поддерживаем усилия Украины по защите от агрессии России. Наша политика заключалась в том, чтобы позволить Украине отвечать на атаки, происходящие непосредственно из-за российской границы. И так, в районе, где они сейчас действуют, мы атаки оттуда видели", – заявил спикер Госдепартамента Мэтью Миллер.

Киев пока воздерживается от комментариев по поводу операции, хотя президент Владимир Зеленский заявил в четверг: "Россия принесла войну на нашу землю, и она должна почувствовать, что она сделала".

Politico подчеркнуло, что пока неясно, каковы долгосрочные цели операции на территории РФ, но спустя четыре дня после начала боевых действий в Курской области "нет никаких признаков" скорого их прекращения.

Напомним, что в Курской области РФ уже четвертый день продолжаются бои на пограничных. Украинские военные 9 августа заявили о том, что они контролируют город Суджа, расположенный примерно в 10 км от границы с Сумской областью.

Как сообщал OBOZ.UA, дипломат Валерий Чалый отметил, что в условиях ведения войны и самообороны так бывает, что власти и военное руководство могут не разглашать и не комментировать определенные события. Сохранять тишину по поводу событий в Курской области России является правильным шагом от украинской власти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!