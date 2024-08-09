'В войне такое бывает': дипломат Чалый объяснил поведение украинских властей и реакцию западных партнеров Украины на события в Курской области РФ

В условиях ведения войны и самообороны так бывает, что власти и военное руководство могут не разглашать и не комментировать определенные события. Сохранять тишину по поводу событий в Курской области России является правильным шагом от украинской власти – политических заявлений нет, однако есть конкретные действия.

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Такое мнение в эфире OBOZ.Talk высказал дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Позже оценка будет дана, но сейчас не обязательно вдаваться в объяснения и раскрывать планы.

"Я считаю, что как раз очень четко все сформулировано, исходя из того, что официально сообщения из Украины не было. Рано или поздно оценка будет даваться, но в войне такое бывает, что не сразу даются объяснения или планы. Это нормально. Очень правильно как раз то, что нет никаких политических заявлений, а есть конкретные действия Вооруженных Сил Украины по обороне государства", – сказал эксперт.

Дипломат обратил внимание на истерию представителя РФ в США Анатолия Антонова, который выдал, что операция в Курской области является "террористической атакой ВСУ", и набросился на Вашингтон с обвинениями в передаче Украине оружия.

Чалый подчеркнул, что Антонов упорно не заметил, как Россия вызывающе нарушила Устав ООН, а сейчас пытается прикрываться международным правом.

"Он сказал об украинцах, как о головорезах, при том, что есть факты и уголовные производства об отсечении частей тела убитым украинцам со стороны россиян. Если говорить о головорезах, то очевидно, что Антонов прикрывает своих. А его обращение к Вашингтону вообще неадекватное. С одной стороны есть Устав ООН, который Россия грубо нарушила как член Редбеза, а с другой стороны РФ пытается каждый раз объяснять все Уставом ООН. Так вот 51 статья дает право стране, против которой совершена агрессия, на самооборону. Как на индивидуальную, так и коллективную. Сейчас у нас индивидуальная самооборона. Факт, приведший к этому – это агрессия России, оккупация части украинских территорий", – сказал Чалый.

Он отметил, что Украина как государство, против которого осуществляется вооруженная агрессия, имеет право на оборону, в том числе и на территории агрессора.

"Имеет ли право страна, против которой совершена агрессия, на то, чтобы действовать в обороне в том числе на территории агрессора? Имеет право. Имеет ли право страна применять технику, которая была ей передана партнерами? Имеет право. Единственное, что всегда все призывают действовать в рамках гуманитарного международного права – не применять запрещенные способы ведения войны, например, химическое оружие, как россияне делали против нас. Ну и минимизировать последствия для гражданских", – отметил дипломат.

Чалый также добавил, что прямо сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Константиновка на Донетчине, убив 14 человек. Россияне это сделали якобы как месть за события в Курской области. Однако они не вспомнили, что с территории Курской области ежедневно обстреливались громады в Сумской области – россияне убивали местных жителей прямо на их огородах.

"Из Курской области они били непрерывно по Украине, по Сумской области. Я это знаю очень точно, до нюансов. Доходило до того, что убивали людей на огородах. Тех, которые там пытались оставаться. В Белополье, в Рыжевке. По огородам били минометами. Просто убивали людей, а теперь вдруг бросились к международным правилам. Международные правила не на их стороне", – добавил он.

Эффект от операции на Курщине в военном плане пока спрогнозировать сложно, но уже точно есть эффект в политическом плане.

"Видим, что Путин не контролирует ситуацию полностью, что он не защитил граждан. Видно растерянность, ложь об этих событиях. Сначала они не знали, что делать – приуменьшить это все или наоборот раздуть. И на четвертый день до сих пор не решили. И на международной арене такая ситуация – никто не сказал, что это эскалация. Напротив, сказали, что эскалации нет. Есть оборона, и это в международных отношениях обычное право – вооруженная оборона. То есть нет там никакой агрессии. Эта операция определяется как осуществление права на самооборону. Причем, глубина задействования войск Украины против России, если они задействованы или будут задействованы, ничем не ограничивается. Только потребностями самообороны", – подытожил дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области РФ уже четвертый день продолжаются бои на пограничных. Украинские военные 9 августа заявили о том, что они контролируют город Суджа, расположенный примерно в 10 км от границы с Сумской областью.

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