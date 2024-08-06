Z-паблики сообщают о по меньшей мере одном сбитом российском вертолете Ка-52. Фото

В Курской области России был сбит российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". При этом один российский пилот умер, второй был ранен.

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Об этом сообщают российские "военкоры". Интересно, что ряд российских пропагандистских ресурсов, подтверждая это сообщение, сначала пишет о потере вертолета стоимостью 16 млн долларов, и уже потом об убитых и раненых оккупантах.

В свою очередь Сумская областная военная администрация проинформировала, что 6 августа "была уничтожена вражеская баллистическая ракета, 2 БпЛА и один вертолет". Правда, в их сообщении идет речь об уничтожении вражеской техники в небе над Сумщиной.

Вероятно, речь идет об одном и том же вертолете.

Российские и украинские военные корреспонденты также сообщают об уничтожении двух тягачей КАМАЗ и двух танков Т-62М с "мангалами" в Курской области. Под "мангалами" подразумеваются удивительные металлические конструкции, которые оккупанты крепят на свою технику в надежде защититься от дронов.

Официального подтверждения поражения указанной техники оккупантов от украинских военных еще не было. Однако Z-паблики утверждают, что ВСУ "удалось вклиниться вдоль трассы 38К-004", то есть на подступах к Суджу. Там "были замечены как минимум три украинских танка и группа пехоты".

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты, а затем и минобороны распространяют информацию о том, что украинские военные якобы прорвали границу в Курской области. В РФ заявляют, что информация об атаках ВСУ поступает из Суджанского и Кореновского районов.

Упомянутый город Суджа – поселение над рекой Судьей, административный центр Суджанского района на юге Курской области. Пока этот регион считается территорией России, но исторически он относится к Восточной Слобожанщине.

Напомним, что этой ночью Суджа подверглась обстрелам. Как говорят местные жители – сразу с обеих сторон; хотя командование ВСУ и в настоящее время никак не прокомментировало происходящее на границе с Курской областью.

Почему жители Курска, которые в отличие от жителей других регионов РФ уже знают, как раздаются взрывы и как звучит уведомление о воздушной тревоге, бегут с приграничных территорий и критикуют путинские власти, читайте в отдельном материале OBOZ.UA.

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