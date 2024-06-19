Оккупант заблудился и решил спросить, как проехать в Клещиевку: в ВСУ рассказали, как затрофеили российский танк-сарай. Видео

В сети появились детали захвата российского танка-сарая возле Клещиевки. Сначала боевые медики 244-го батальона взяли в плен механика-водителя по имени Толик, а на следующий день другая бригада захватила брошенный танк с остатками экипажа.

Видео дня

Об этом сообщили на Facebook-странице 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ. Бойцы этой бригады и захватили вражеский танк.

Как отмечается, перед тем, как потерять танк в Донецкой области, российские оккупанты заблудились и остановились, чтобы спросить дорогу у украинских защитников.

Оккупанты использовали танк только в качестве бронетранспортера для перевозки пехоты, поскольку его пушка не работала. Ночью танк курсировал по дорогам Донбасса и заблудился. Увидев другой бронетранспортер, экипаж решил следовать за ним, приняв его за "своих". Однако в этом бронетранспортере находились украинские боевые медики.

"Блуждая ночью в районе Клещиевки, он увидел нашу М113 ("эмку") из 2-го батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады и, подумав, что это свои, стал ехать за ней. "Эмка" немного удивилась, что за ней гоняется танк и может стрельнуть, и потому скрылась в посадке. Танк доехал до посадки и механ вышел спросить, как проехать в Клещиевку", – рассказывают украинские защитники.

В этот момент из бронетранспортера М113 вышли боевые медики 244-го батальона "Тойота" и "Мокрый", которые взяли в плен механика-водителя вражеского танка-сарая по имени Толик.

"Так Толик и "приехал". После этого Толика забрали в "эмку" и уехали. А уже утром бойцы 22-й механизированной бригады, проезжая мимо, увидели "плохо лежащий" танк и "затрофеили" его вместе с остатками экипажа, которые там "скрылись", — рассказывают бойцы.

Напомним, что бойцы 22-й отдельной механизированной бригады 17 июня сообщили, что затрофеили танк-сарай Т-62. Российские оккупанты пытались усилить защиту танка от дронов, обварив его дополнительными металлическими пластинами, но все равно потерпели поражение от украинских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне пытаются сохранить транспортные средства для обеспечения логистики на Харьковском направлении. Но бойцы 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" помешали их планам и уничтожили очередную "буханку", которой враг доставлял боекомплект. Примечательно, что это уже восьмое подобное транспортное средство, уничтоженное на этой неделе спецназовцами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!