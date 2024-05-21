Минус танк-сарай и не только: спецназовцы Нацгвардии показали результаты работы на Харьковщине и Донетчинне. Видео

Российские оккупационные войска пытаются совершать штурмовые действия в Харьковской и Донбассе, однако сталкиваются с достойным сопротивлением украинских защитников. Наши военные наносят врагу значительные потери, уничтожая как технику так и личный состав захватчиков.

Спецназовцы Нацгвардии показали результаты своей работы. У оккупантов минус танк-сарай и не только.

Да, россияне пытаются сохранить транспортные средства для обеспечения логистики на Харьковском направлении.

Но бойцы 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" помешали их планам и уничтожили очередную "буханку", которой враг доставлял боекомплект. Примечательно, что это уже восьмое подобное транспортное средство уничтожено на этой неделе спецназовцами.

Кроме того, на севере Харьковщины штурмовые группы спецназовцев эффективно работают, уничтожая обнаруженные группы пехоты и технику с помощью FPV-дронов.

В то же время , боевые группы "Омеги" усиленно наносят огненное поражение по противнику в окрестностях населенных пунктов и на участках лесополос. Для этого наши защитники применяют 60 мм минометы, ПТРК "Стугна" и другие огневые средства.

В частности, за вчера спецназовцы Нацгвардии отряда "Омега" нанесли поражение по 4 блиндажам с личным составом противника. Также работают снайперы.

Тем временем бойцы 2-го батальона бригады "Рубеж" НГУ на Лиманском направлении уничтожили танк-сарай.

Очередное чудо российской техники двигалось в направлении украинских позиций и было быстро поджарено.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы уничтожили позицию и миномет противника в Запорожском направлении. Противник пытался скрыться в лесопосадке, в которой нарыл окопы и обустроил замаскированную позицию. Однако аэроразведка Государственной пограничной службы обнаружила месторасположение россиян.

Украинские пограничники уничтожили вражеский пункт пилотирования БПЛА. Оккупанты разместили его в Волчанской общине Харьковщины, где продолжаются жестокие бои.

Как ранее писал OBOZ.UA, за минувшие сутки (20 мая) металлоломом стали 230 единиц военной техники и вооружение российской армии. Силы обороны также ликвидировали и ранили по меньшей мере 1380 оккупантов.

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