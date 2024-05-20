FPV-дрон не подвел: пограничники уничтожили пункт пилотирования БПЛА оккупантов в Харьковской области. Видео

Бойцы Государственной пограничной службы уничтожили пункт пилотирования БПЛА российских оккупантов в Волчанской громаде Харьковской области. Сейчас там продолжаются жесткие бои.

Момент уничтожения пункта пилотирования БПЛА противника ГПСУ показали в видео. Главным "героем" ролика стал FPV-дрон.

"Волчанск, оборона. Момент уничтожения пункта пилотирования БпЛА противника. После вычета местонахождение вражеского пункта пилотирования беспилотниками пограничники по координатам "отправили" FPV-дрон. А тот, в свою очередь, не подвел", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в ISW сообщили, что оккупанты планируют второй этап своей наступательной операции на севере Харьковской области, которую намерены начать после ожидаемого захвата Волчанска. Враг отдает приоритет взятию города, поскольку он является одной из оставшихся тактических целей во время первого этапа его "прорыва" на границе.

– В то же время военное командование НАТО уверено, что оккупанты не имеют достаточных сил для достижения "стратегического прорыва" в Украине. В то же время, аналитики считают, что путем активных действий в Харьковской области захватчики смогут растянуть украинские силы вдоль широкого фронта и отвлечь ВСУ в районе государственной границы.

– Эксзамначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что у армии РФ нет достаточного ресурса для одновременного наступления и на Харьковщине, и на Сумщине, и на востоке.