ВСУ обезвредили за сутки 1380 оккупантов и 15 танков армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки превратили в металлолом 230 единиц военной техники и вооружения российской армии. Также во время боев на фронте ликвидировали и ранили по меньшей мере 1380 оккупантов.

В общем на нашей земле полегло уже около 495 070 личного состава войск РФ. О потерях врага на 21 мая сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Так, накануне наши воины обезвредили 42 артиллерийские системы (всех 12 779), 34 боевые бронированные машины (14 699), 15 танков (7605), четыре средства ПВО (811) и одну РСЗО (1077) оккупационных сил.

Защитники неба сбили две российские крылатые ракеты (всего 2007) и 54 БПЛА оперативно-тактического уровня (10 290).

Были "демилитаризированы" и 72 единицы вражеской автомобильной техники, автоцистерн (в общем 17 383) и шесть – спецтехники (2085).

Кроме этого, с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 354 самолета, 326 вертолетов, 27 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники уничтожили вражеский пункт пилотирования БПЛА. Оккупанты разместили его в Волчанской громаде Харьковщины, где продолжаются жестокие бои.

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