ВСУ затрофеили российский танк-сарай и взяли его экипаж в плен. Видео

Бойцы 22-й отдельной механизированной бригады затрофеили танк-сарай Т-62. Также был захвачен в плен его экипаж.

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Соответствующее видео опубликовал Сергей Стерненко. Российские оккупанты пытались усилить защиту танка от дронов, обварив его дополнительными металлическими пластинами, но все равно потерпели поражение от украинских военных.

Теперь над захваченным танком развевается украинский флаг со знаком 22-й отдельной механизированной бригады.

На опубликованных кадрах видно, как экипаж танка, оснащенного катком для разминирования спереди, сдается в плен.

Напомним, украинские защитники захватили сверхсовременный российский танк Т-90М "Прорыв 3" в практически невредимом виде. Это сделали бойцы танкового подразделения "Тур" в составе 225-го Отдельного штурмового батальона.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне пытаются сохранить транспортные средства для обеспечения логистики на Харьковском направлении. Но бойцы 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" помешали их планам и уничтожили очередную "буханку", по которой враг доставлял боекомплект. Примечательно, что это уже восьмое подобное транспортное средство, уничтоженное на этой неделе спецназовцами.

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