Воины ВСУ затрофеили современный российский Т-90М 'Прорыв': эвакуация с поля боя продолжалась 4 месяца. Видео

Украинские защитники захватили сверхсовременный российский танк Т-90М "Прорыв 3" в практически невредимом виде. Это сделали бойцы танкового подразделения "Тур" в составе 225-го Отдельного штурмового батальона.

Машина длительный срок стояла под открытым небом, но "хорошо сохранилась, только дыра в двигателе", рассказали украинские воины. В общей сложности за восемь месяцев другими бригадами было сделано 12 попыток вытащить танк, но удалось это лишь подразделению "Тур".

"Вот такой Т-90 "Прорыв 3" орки бросили на поле боя. Операция заняла 4 месяца, было задействовано много людей и техники, но все же нам удалось вывезти трофей", - отметили в 225 ОШБ и добавили, что танк передан специалистам из Главного управления разведки "для исследования".

В РФ этот танк называют таинственно "объект 188М", потому что это глубокая модернизация российского обычного Т-90. "Прорывы" приняты на вооружение в России в 2020 году. По данным на конец 2023 года, в РФ было более 300 таких машин.

Танк имеет модернизированную пушку калибра 125 миллиметров и дистанционно управляемую 12.7-мм зенитную установку. Также есть дистанционно управляемая пулеметная установка. Машина оснащена "модульной динамической защитой третьего поколения" и даже системой пожаротушения.

Однако "российская танковая гордость" в Украине прекрасно горит. Уже при вторжении в Украину весной 2022 года россияне "мобилизовали около 20 танков Т-90М" для "похода на Киев". И сразу как минимум две единицы были уничтожены, и минимум два танка были захвачены.

В сентябре 2022 года в ходе контрнаступления под Изюмом ВСУ захватили Т-90М без одной гусеницы, еще один Т-90М был захвачен в начале декабря. К июню 2023 года Россия потеряла не менее 22 танков Т-90М.

В январе 2024 года в районе Степного под Авдеевкой украинцы на двоих БМП "Брэдли", действуя поочередно в прямом столкновении с Т-90М "Прорыв" "завалили" российский танк вместе с экипажем, хотя с точки зрения характеристик оружия и брони у танка была большое преимущество.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне пытаются сохранить транспортные средства для обеспечения логистики на Харьковском направлении. Но бойцы 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" помешали их планам и уничтожили очередную "буханку", по которой враг доставлял боекомплект. Примечательно, что это уже восьмое подобное транспортное средство, уничтоженное на этой неделе спецназовцами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!