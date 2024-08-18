Генштаб подтвердил удар по нефтебазе в РФ: поражен комбинат 'Кавказ' в Ростовской области

В ночь на 18 августа воины Главного управления разведки во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли удар по комбинату "Кавказ" в Ростовской области РФ. На объекте оккупанты хранили нефть и нефтепродукты, предназначенные для нужд оккупационной армии.

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Зафиксировано не менее двух очагов возгорания на базе, точные последствия поражения устанавливаются. Удар подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Силы обороны Украины поразили очередной важный объект российских захватчиков. В ночь на 18 августа нанесен удар по комбинату "Кавказ" в Ростовской области Российской Федерации. Здесь хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии РФ", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что в результате попаданий зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории объекта. Это подтверждают и фото, еще утром появившиеся в российских СМИ.

Тем временем более подробная информация о последствиях поражения уточняется.

"Задание выполнено силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными силами и другими составляющими Сил обороны Украины. Мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации продолжаются. Продолжение следует", – резюмировали в Генштабе.

Комбинат "Кавказ" входит в подчинение Росрезерва.

Напомним, утром 18 августа стало известно, что в Ростовской области после атаки беспилотников вспыхнула нефтебаза в городе Пролетарск. Россияне утверждают, что было две подряд атаки "украинских дронов" на объект. В сеть они выложили кадры возгорания, его было видно из населенных пунктов вокруг.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что на юго-востоке региона силами ПВО "отбита атака БПЛА". Он утверждал, что пожар возник "в результате падения обломков" на территории промскладов – якобы горело дизтопливо. По его словам, нефтебаза подверглась повторной атаке, из-за чего "тушить пока не получается".

Между тем в минобороны РФ похвастались, что ночью "сбили" пять украинских дронов самолетного типа, два из них, уверяют оккупанты, – над Ростовской областью.