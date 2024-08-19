F-16 уже используют на фронте: в ОТУ 'Харьков' рассказали подробности. Видео

Американские истребители F-16 уже используются на фронте. Вероятно, с этим связано, что в Харьковской области зафиксировано значительное уменьшение авиаобстрелов со стороны врага.

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Такое заявление сделал спикер ОТУ "Харьков" полковник Виталий Саранцев. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Он пояснил, что уменьшение авиаударов со стороны России объясняется несколькими факторами. Во-первых, Россия перенаправила свои авиационные ресурсы на другие фронты. Во-вторых, недавние успешные удары по аэродромам и складам горючего и боеприпасов на территории России также способствовали уменьшению активности авиации врага.

Ужесточение систем ПВО в Харьковской области также сделало более опасными полеты российских самолетов. И в конце концов, вероятно, противник опасается использовать свою авиацию из-за ввода в эксплуатацию самолетов F-16.

"Противник знает, что мы начали использовать F-16, поэтому боится сюда направлять сюда свои самолеты", - сказал Саранцев.

Он также подчеркнул, что вся линия украино-российской границы остается активной зоной столкновения, где возможны обстрелы и деятельность вражеских диверсантов.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Джо Байдена "открыта" для отправки крылатых ракет большой дальности в Украину. Это будет шагом, который придаст переданным F-16 большей боевой мощи, поскольку Украина стремится получить дальнейший импульс в своей борьбе с Россией.

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