Байден 'открыт' для отправки Украине дальнобойных ракет в F-16: детали сложных дебатов в США

Администрация президента США Джо Байдена "открыта" для отправки крылатых ракет большой дальности в Украину. Это будет шагом, который придаст переданным F-16 большей боевой мощи. Поскольку Украина стремится получить дальнейший импульс в своей борьбе с Россией.

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Об этом пишет Politico. Впрочем, пока Пентагон отказался комментировать, одобрил ли он передачу ракет.

"Готовность Белого дома предоставить Украине объединенную ракету "воздух-воздух" появилась в тот момент, когда удивительно успешный наземный штурм Киева глубоко внутри России длится вторую неделю, что смущает Владимира Путина и заставляет его перенаправить войска с поля боя в Украине", – говорится в сообщении издания.

По словам одного из чиновников администрации Байдена, окончательное решение по отправке ракеты не принято, но сейчас идет работа над сложными деталями. Эти вопросы включают проверку передачи чувствительных технологий и обеспечение того, чтобы украинские самолеты могли запускать ракету весом 2400 фунтов (почти 1089 кг, – прим. OBOZ.ua), которая несет боеголовку весом 1000 (почти 454 кг – прим. OBOZ.ua) фунтов.

Чиновнику вместе с двумя другими людьми, знакомыми с внутренними обсуждениями, была предоставлена анонимность для обсуждения щекотливых вопросов.

"Мы рассматриваем ряд вариантов, чтобы удовлетворить потребности Украины в помощи безопасности, однако у нас нет информации, чтобы предоставить", – сказал спикер Пентагона Джефф Юргенсен.

Дебаты вокруг JASSM и желание администрации Байдена исследовать ее передачу делают эту ракету последней в длинной линии сложного оружия, которое когда-то считалось запрещенным для передачи Украине.

Некоторые члены Конгресса и политические оппоненты обвинили администрацию Байдена в слишком медленном движении, чтобы предоставить Киеву оборудование, необходимое для победы в войне. Однако для продолжающегося лишь 30 месяцев конфликта одобрение F-16, танков Abrams, крылатых ракет, средств противовоздушной обороны Patriot и современных пехотных авианосцев превратили то, что было армией советских времен, в одну из европейских боевых сил.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки планируют вскоре объявить о новых поставках военной помощи для Украины. Такую информацию предоставил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 августа Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 125 млн долларов. В него среди прочего войдут ракеты Stinger и боеприпасы для артиллерии.

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