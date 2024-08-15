Украина скоро получит новые пакеты военной помощи от США: первые подробности

Соединенные Штаты Америки планируют в ближайшее время объявить о новых поставках военной помощи для Украины. Такую информацию предоставил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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Об этом сообщает The Guardian. Подробности о новом пакете военной помощи будут объявлены в ближайшие дни.

Чиновник указал, что о новых пакетах военной помощи Украине будет объявлено уже в ближайшие дни.

Отмечается, что заявление Кирби прозвучало после того, как украинский министр обороны Рустем Умеров обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию на фронте и потребности Украины в обороне.

Напомним, что 13 августа латвийский министр обороны Андрис Спрудс заявил о передаче Украине очередной партии беспилотников собственного производства. В рамках международной коалиции дронов Латвия передала около 500 единиц БПЛА для поддержки украинских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 августа Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 125 млн долларов. В него, среди прочего, войдут ракеты Stinger и боеприпасы для артиллерии.

Как сообщал OBOZ.UA, Литва будет направлять не менее 0,25% ВВП в поддержку безопасности Украины. По словам президента Гитанаса Науседы, его страна будет продолжать твердо стоять с Украиной до победы.

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