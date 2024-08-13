УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Украина получила от Латвии почти 500 дронов их собственного производства

Олег Тимченко
War
1 минута
762
Украина получила от Латвии почти 500 дронов их собственного производства

13 августа латвийский министр обороны Андрис Спрудс заявил о передаче Украине очередной партии беспилотников собственного производства. В рамках международной коалиции дронов Латвия передала около 500 единиц БПЛА для поддержки украинских военных.

Видео дня

Передача беспилотников – очередной шаг в поддержке Украины со стороны международного сообщества. Об этом Спрудс сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.

"Следующий комплект дронов готов! Около 500 дронов латвийского производства обеспечивают поддержку украинцев в различных боевых задачах", – говорится в сообщении министра.

Он добавил, что эти беспилотники передают на нужды ВСУ в рамках международной коалиции дронов.

Украина получила от Латвии почти 500 дронов их собственного производства
Украина получила от Латвии почти 500 дронов их собственного производства

Напомним, первые литовские беспилотники типа FPV планируют доставить в Украину в сентябре. В общей сложности планируется передать FPV-дроны литовского производства на сумму 5 миллионов евро.

Литва продолжает оказывать военную помощь Украине. В августе Вильнюс передаст нашей стране новый пакет, в который, в частности, войдут системы ПВО малой дальности.

Как сообщал OBOZ.UA, Литва будет направлять не менее 0,25% ВВП в поддержку безопасности Украины. По словам президента Гитанаса Науседы, его страна будет продолжать твердо стоять с Украиной до победы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!