Украина получила от Латвии почти 500 дронов их собственного производства

13 августа латвийский министр обороны Андрис Спрудс заявил о передаче Украине очередной партии беспилотников собственного производства. В рамках международной коалиции дронов Латвия передала около 500 единиц БПЛА для поддержки украинских военных.

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Передача беспилотников – очередной шаг в поддержке Украины со стороны международного сообщества. Об этом Спрудс сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.

"Следующий комплект дронов готов! Около 500 дронов латвийского производства обеспечивают поддержку украинцев в различных боевых задачах", – говорится в сообщении министра.

Он добавил, что эти беспилотники передают на нужды ВСУ в рамках международной коалиции дронов.

Напомним, первые литовские беспилотники типа FPV планируют доставить в Украину в сентябре. В общей сложности планируется передать FPV-дроны литовского производства на сумму 5 миллионов евро.

Литва продолжает оказывать военную помощь Украине. В августе Вильнюс передаст нашей стране новый пакет, в который, в частности, войдут системы ПВО малой дальности.

Как сообщал OBOZ.UA, Литва будет направлять не менее 0,25% ВВП в поддержку безопасности Украины. По словам президента Гитанаса Науседы, его страна будет продолжать твердо стоять с Украиной до победы.

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