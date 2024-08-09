'Помогали, помогаем и будем помогать': Литва анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Литва продолжает оказывать военную помощь Украине. В августе Вильнюс предоставит нашей стране новый пакет, в который, в частности, войдут системы ПВО малой дальности.

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Об этом сообщил сайт Министерства обороны Литвы. Министр национальной обороны страны Лауринас Кащюнас подчеркнул, что помощь Украине – это инвестиция в собственную безопасность.

"Мы помогали, помогаем и будем помогать Украине в борьбе с агрессором. Вскоре Литва передаст Украине критически необходимые системы ПВО малой дальности как вклад в рамках коалиции по противовоздушной и противоракетной обороне, которые возглавляют также Германия, США и Франция. Мы также передадим другое снаряжение, оружие и системы, ежедневно необходимые на поле боя. Наша помощь – это инвестиция в нашу собственную безопасность", – заявил Кащюнас.

Помощь от Литвы должна прибыть в августе. Помимо современного оружия Литва также передаст некоторое старое оборудование из арсенала Вооруженных сил Литвы.

В пакет помощи входят, в частности, БТР М113, ПВО малой дальности с ракетами, системы РЭБ, внедорожники с запчастями, грузовики-тягачи, системы-погрузчики, дымовое и стрелковое оружие, боеприпасы и т.д.

В августе Литва передаст Украине:

14 бронетранспортеров М113;

зенитно-ракетные комплексы малой дальности с ракетами;

системы противодействия беспилотникам;

индивидуальные угнетатели беспилотников;

вездеходы с запасными частями;

грузовые прицепы;

20-тонные телескопические погрузчики;

колесные погрузчики;

винтовки;

боеприпасы;

дымовые шашки;

навесное оборудование и запчасти для оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, Литва будет направлять не менее 0,25% ВВП в поддержку безопасности Украины. По словам президента Гитанаса Науседы, его страна будет продолжать твердо стоять с Украиной до победы.

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