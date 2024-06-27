'Мы всегда будем поддерживать свободу': Литва будет направлять 0,25% ВВП на оборонную поддержку Украины

Власти Литвы приняли решение направлять часть ВВП на поддержку безопасности Украины. По итогам заседания Государственного совета обороны, речь идет о не менее чем 0,25% ВВП на оборонную поддержку Украины.

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По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, его страна будет продолжать твердо стоять с Украиной до победы. Об этом он заявил в социальной сети Х.

Глава государства отметил, что Литва всегда будет поддерживать свободу.

"Сегодня на заседании Государственного совета обороны мы договорились выделить не менее 0,25% ВВП на поддержку безопасности и обороны Украины. Литва будет продолжать твердо стоять с Украиной до победы. Мы всегда будем поддерживать свободу", – заявил Науседа.

По информации издания LRT, ставка в 0,25% ВВП была выбрана в качестве отправной точки. По словам министра обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса, если бы все страны НАТО внесли такую ​​сумму, это компенсировало бы ресурсы, выделенные Россией на войну против Украины.

Также глава оборонного ведомства подчеркнул, что помощь Литвы, направленная Украине, в основном состоит из бронетранспортеров М113, литовских беспилотников, средств разминирования и радаров ПВО. Согласно конституции Литвы, Совет государственной обороны обсуждает и координирует ключевые вопросы государственной обороны.

Напомним, Украина получит вторую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы в июле 2024 года. Всего до конца года Украина должна получить около полумиллиона боеприпасов.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена движется к тому, чтобы разрешить американским военным подрядчикам работать в Украине. Это поможет нашим военным поддерживать и ремонтировать предоставленные Штатами системы вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соединенных Штатах обсуждают возможности дальнейшей поддержки оборонной промышленности Украины. Основной акцент делается на защите от воздушных угроз.

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