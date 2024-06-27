"Мы всегда будем поддерживать свободу": Литва будет направлять 0,25% ВВП на оборонную поддержку Украины
Власти Литвы приняли решение направлять часть ВВП на поддержку безопасности Украины. По итогам заседания Государственного совета обороны, речь идет о не менее чем 0,25% ВВП на оборонную поддержку Украины.
По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, его страна будет продолжать твердо стоять с Украиной до победы. Об этом он заявил в социальной сети Х.
Глава государства отметил, что Литва всегда будет поддерживать свободу.
"Сегодня на заседании Государственного совета обороны мы договорились выделить не менее 0,25% ВВП на поддержку безопасности и обороны Украины. Литва будет продолжать твердо стоять с Украиной до победы. Мы всегда будем поддерживать свободу", – заявил Науседа.
По информации издания LRT, ставка в 0,25% ВВП была выбрана в качестве отправной точки. По словам министра обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса, если бы все страны НАТО внесли такую сумму, это компенсировало бы ресурсы, выделенные Россией на войну против Украины.
Также глава оборонного ведомства подчеркнул, что помощь Литвы, направленная Украине, в основном состоит из бронетранспортеров М113, литовских беспилотников, средств разминирования и радаров ПВО. Согласно конституции Литвы, Совет государственной обороны обсуждает и координирует ключевые вопросы государственной обороны.
Напомним, Украина получит вторую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы в июле 2024 года. Всего до конца года Украина должна получить около полумиллиона боеприпасов.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена движется к тому, чтобы разрешить американским военным подрядчикам работать в Украине. Это поможет нашим военным поддерживать и ремонтировать предоставленные Штатами системы вооружения.
Как сообщал OBOZ.UA, в Соединенных Штатах обсуждают возможности дальнейшей поддержки оборонной промышленности Украины. Основной акцент делается на защите от воздушных угроз.
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