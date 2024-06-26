Когда Украина получит вторую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы: названы вероятные сроки

Украина получит вторую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы в июле 2024 года. Хотя раньше речь шла о конце июня.

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Об этом со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиала сообщает издание Euractiv. Всего до конца года Украина должна получить около полумиллиона боеприпасов.

"Первая партия боеприпасов по нашей инициативе прибыла в Украину некоторое время назад. Мы делаем то, что необходимо", – сказал Фиал.

При этом отмечается, что происхождение боеприпасов правительство Чехии не разглашает.

"По словам представителей чешского правительства, дальнейшие поставки запланированы на июль, а до конца года Украина должна получить около полумиллиона боеприпасов", – говорится в сообщении.

Напомним, что в феврале 2024 года Чехия подала предложение о закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в странах, не входящих в ЕС, на Европейском совете. Прага выступила посредником и объединила разные страны с поставщиками военной техники со всего мира.

План предусматривал доставку первых партий боеприпасов уже в мае, но реализация столкнулась с непредвиденными трудностями. В конце мая Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что 18 стран подписали с Чехией меморандумы о намерении финансировать закупку боеприпасов. Среди них Бельгия, Нидерланды, Германия, Франция и Норвегия, а также неевропейские союзники, такие как Канада.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз планирует нарастить изготовление артиллерийских снарядов. Это позволит ему сравниться с производственными мощностями России к 2025 году.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия производит артиллерийские снаряды примерно втрое быстрее, чем западные союзники Украины, и эти боеприпасы стоят примерно в четыре раза дешевле. Согласно анализу, в 2024 году Россия планирует произвести или восстановить 4,5 млн. боеприпасов. В то же время США и страны Европы планируют произвести только 1,3 млн. снарядов.