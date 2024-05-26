Россия производит артиллерийские снаряды примерно в три раза быстрее, чем западные союзники - Sky News

Страна агрессор Россия производит артиллерийские снаряды примерно втрое быстрее, чем западные союзники Украины, и эти боеприпасы стоят примерно в четыре раза дешевле.

Об этом сообщает британское издание Sky News со ссылкой на данные консалтинговой компании Bain&Company. Согласно анализу, в 2024 году Россия планирует произвести или восстановить 4,5 млн. боеприпасов.

В то же время США и страны Европы планируют произвести только 1,3 млн. снарядов. Средняя стоимость производства 155-мм снаряда (тип снаряда, производимый странами НАТО) составляет около 4000 долларов за единицу. В то время как стоимость производства российского 152-мм снаряда – около 1 000 долларов за единицу.

Издание подчеркивает серьезную проблему, с которой сталкиваются Вооруженные силы Украины, поскольку они зависят от поставок боеприпасов из США и Европы.

Союзники пытаются увеличить производство на своих заводах, но их возможности все еще отстают от России, несмотря на значительно большую совокупную экономическую мощность.

В результате, по словам украинских военных на передовой, с которыми общались журналисты, соотношение выстрелов на фронте составляет около одного к пяти. Военным приходится экономить снаряды и использовать их максимально эффективно.

"Часто одним, двумя, тремя снарядами мы можем полностью уничтожить цель", – сказал Sky News артиллерист 57-й бригады.

Журналисты Sky News отмечают, что именно производство оружия и боеприпасов является решающим фактором, поэтому многие эксперты считают, что война может быть выиграна не на фронте, а на заводских производственных линиях.

Ранее сообщалось, что США выделили Украине еще один крупный пакет военной помощи в войне с РФ для удовлетворения критических потребностей украинской армии. Стоимость объявленного пакета составляет 275 млн. долларов. В него вошли боеприпасы для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, высокоточные авиационные боеприпасы.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 мая Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Он включает танки Leopard 1, РСЗО HIMARS, снаряды и другое оружие, необходимое Силам обороны.