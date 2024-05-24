Много боеприпасов и не только: США объявили о новом пакете военной помощи Украине

США выделили Украине еще один крупный пакет военной помощи в войне с РФ для удовлетворения критических потребностей украинской армии. Стоимость объявленного пакета составляет 275 млн. долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны США в пятницу, 24 мая. В Пентагоне подчеркнули, что пакет является частью усилий Соединенных Штатов в помощи Украине отразить наступление российских войск под Харьковом.

"Это пятый пакет помощи в сфере безопасности, который одобрил президент после подписания закона о финансировании дополнительных потребностей национальной безопасности США в прошлом месяце, и третий пакет, который выделяется по президентским полномочиям (PDA)", – отметили в Пентагоне.

В новый пакет американской военной помощи вошли:

боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

60-мм минометные мины;

тяжелые противотанковые управляемые ракеты TOW;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

стрелковое оружие и дополнительные патроны к стрелковому оружию и гранаты;

Боеприпасы для взрыва;

противотанковые мины;

тактические автомобили для эвакуации техники;

каски, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты; и запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

"Это обеспечит Украину дополнительными возможностями для удовлетворения ее неотложных потребностей на поле боя",– отметили в Министерстве обороны США.

В Пентагоне отметили, что Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с примерно 50 членами НАТО и партнерами, чтобы гарантировать, что "отважные защитники Украины получат критически возможности, необходимые для борьбы с российской агрессией".

Как сообщал OBOZ.UA, в этот же день, 24 мая, Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Он включает танки Leopard 1, РСЗО HIMARS, снаряды и другое оружие, необходимое Силам обороны.