В Евросоюзе планируют перегнать Россию в производстве боеприпасов: озвучены сроки

Европейский Союз планирует нарастить изготовление артиллерийских снарядов. Это позволит ему сравниться с производственными мощностями России до 2025 года.

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Об этом передает французское издание La Tribune со ссылкой на комиссара ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретона. Именно он ответственен за оборонную промышленность в Европе.

По его словам, до конца текущего года в ЕС планируют выйти на уровень 1,7 млн. снарядов в год, а в 2025-м – 2,5 млн. боеприпасов, то есть примерно такое же количество, которое произведут в РФ.

"Мы ускорили производство боеприпасов. В марте 2023 года мы производили в Европе 500 тысяч снарядов в год и уже были лучшими в этом американцев, которые производили только 300 тысяч. Но с тех пор мы удвоили эту мощность", – сообщил Бретон.

Еврочиновник также отметил, что наращиванию производства снарядов способствовал специальный фонд на 7,9 млрд евро, созданный еще в 2021 году, который должен действовать до 2027-го. Бретон подчеркнул, что на фоне напряженности в отношениях с РФ следует увеличить оборонные закупки.

"Эта потребность разделяется многими государствами-членами ЕС и может пойти на пользу нашей оборонной промышленности. Но она должна быть способна поставлять оружие европейской армии вовремя", - резюмировал Бретон.

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