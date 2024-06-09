Украина впервые ударила по РФ боевым самолетом – Sky News

Недавно несколько западных партнеров Украины ослабили установленные ранее ограничения на применение западных вооружений для атак на военные цели на территории РФ, правда, США и Франция очертили ареал применения их оружия территориями, граничащими с Харьковщиной. И вскоре произошло то, чего не было за все время полномасштабной войны: украинский самолет атаковал первую цель в России.

Во время удара, состоявшегося в воскресенье, 9 июня, в Белгородской области, вероятно, был поражен российский командный узел. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило Sky News.

Собеседник из числа украинских военных рассказал журналистам, что украинский военный самолет 9 июня впервые поразил цель на территории РФ: речь идет о российском командном узле в Белгородской области.

"Миссия ВВС Украины (ВСУ) нанесла удар по российскому командному пункту в Белгородской области. Хотя оценка ущерба еще продолжается, подтверждено, что это было прямое попадание. Это первый боеприпас ВСУ, доставленный с воздуха, поставленный по цели в России", – отметил собеседник издания на условиях анонимности.

И действительно, добавляет издание, в течение длительного времени Украина наносила многочисленные удары по территории РФ лишь с помощью беспилотников. Но, выражают опасение журналисты, использование c этой целью военного самолета Москва может расценить как новую эскалацию.

"На данный момент не было понятно, какой тип боеприпасов использовался при атаке, включая тот факт, было ли это западное оружие. Соединенные Штаты и Франция недавно заявили, что украинским вооруженным силам разрешено использовать их оружие для ударов по военным объектам внутри России – откуда российские войска совершают нападения на Украину", – отмечает издание, добавляя, что сейчас разрешение распространяется только на российские территории, граничащие с Харьковщиной и угрожающие этому региону и второму по величине украинскому городу Харькову.

В Великобритании же к подобным уточнениям прибегать не стали. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон лишь подчеркнул, что только Украина должна решать, как она будет использовать британское оружие. В частности, и крылатые ракеты Storm Shadow, которые могут запускать украинские самолеты.

Напомним, 9 июня стало известно, что в Белгородской области прогремели взрывы. В сети появились кадры мощного пожара, над которым в небо вздымался густой столб дыма. Озвучивалась версия о прилете по складу БК.

Также сообщалось, что в ГУР заявили о поражении в России нового Су-57. Спутниковые снимки свидетельствуют, что огневое поражение по Су-57 на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области было нанесено с 7 по 8 июня. 7 числа, как показывают спутниковые снимки, истребитель еще был цел, а на следующий день возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего вследствие огневого поражения.

Впоследствии в России де-факто подтвердили поражение самолета, устроив истерику из-за "первой боевой потери Су-57 в истории".