В ГУР заявили о поражении в России новейшего Су-57: на снимках видны воронки от взрыва и следы пожара

В субботу, 8 июня, на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ был уничтожен многоцелевой истребитель Су-57. Спутниковые снимки подтверждают огневое поражение вражеского самолета.

Истребитель был атакован на аэродроме, расположенном в 589 километрах от линии боевого столкновения. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что огневое поражение по Су-57 было нанесено в промежуток между 7 и 8 июня. Седьмого числа истребитель еще был целый, а уже на следующий день возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения.

В ГУР отметили, что самый современный истребитель страны-террориста России Су-57 способный использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69. При этом на вооружении воздушно-космических сил РФ находятся считанные единицы указанных боевых самолетов.

Характеристики Су-57

Страна-террорист начала эксплуатировать Су-57 с 2022 года. По заявлению российских пропагандистов, всего было произведено 15 единиц истребителей включая прототипы. Однако в летном состоянии россияне имеют до 10 таких истребителей.

В РФ утверждают, что радиоэлектронная система Су-57 представляет из себя принципиально новую, отличающеюся от авиационной бортовой РЛС в традиционном понимании. На истребителе установлен мощный радар и вооружение внутри фюзеляжа, что делает борт невидимым для радиолокаторов.

Истребитель Су-57 оснащён 30-мм авиапушкой 9-А1-4071К, впервые испытанной в 2014 году. Основным вооружением самолета выступают крылатые ракеты Х-59 и Х-69.

Примечательно, что россияне разрабатывали Су-57 совместно с индийскими специалистами. Однако в 2018 – 2019 году Индия вышла из этого проекта, потому что убедились, что Россия не имеет соответствующих технологий.

Истребитель был атакован на аэродроме "Ахтубинск", расположенном в сотнях километров от линии боевого столкновения. Аэродром принадлежит 929-му Государственному лётно-испытательному центру минобороны РФ.

Российская оккупационная армия активно использует этот аэродром с начала полномасштабного вторжения в Украину. На нем базируются истребители, с помощью которых враг наносит авиаудары по нашей стране.

Напомним, в РФ утверждают, что начали использовать Су-57 уже на третьей неделе с начала полномасштабного вторжения в Украину, однако украинские защитники до сих пор не видели эту машину в нашем небе. Россияне действительно используют Су-57 во время атак на украинские города, но пытаются удерживать истребитель как можно дальше от границ.

Ранее сообщалось, что на захваченном россиянами аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму спутники зафиксировали российский тяжелый истребитель-перехватчик Миг-31Б, окрашенный в розовый цвет. Более того, на аэродроме таких оказалось сразу два.