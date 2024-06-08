Новый уровень маскировки? В аэропорту Бельбека был замечен розовый МиГ-31Б. Фото

На захваченном россиянами аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму спутники зафиксировали российский тяжелый истребитель-перехватчик Миг-31Б, окрашенный в розовый цвет. Более того: на аэродроме таких оказалось сразу два.

Вероятно, упомянутые самолеты ранее были повреждены Силами обороны, и теперь захватчики хотят использовать их как макеты на фоне ударов украинских воинов по военным объектам врага на полуострове. На странную окраску бортов обратили внимание в сообществе "КиберБорошно | CyberBoroshno"

В Telegram-канале сообщества был опубликован спутниковый снимок с розовым МиГ-31Б.

"Розовый Миг-31Б на аэродроме Бельбек. Вероятно, это пораженный ранее борт, который будет выполнять функцию макета, а мы видим процесс покраски, а именно грунтовку", – объяснили удивительный "камуфляж" истребителя авторы канала.

Затем в сообществе показали еще один розовый самолет на аэродроме Бельбек.

Тем временем в сети начали шутить из-за такого удивительного "камуфляжа", в частности, обыграв розовый цвет как рекламу маникюрных услуг.

Напомним, утром 8 июня в Крыму раздались взрывы. Громко было, в частности, в Балаклаве, Севастополе и Керчи . оккупанты заявили об атаке морского дрона. Они также уверяют, что цель была уничтожена, а разрушения – не допущены.

Между тем источники Telegram-канала "Крымский ветер" сообщили, что "стало плохо какому-нибудь кораблю", однако эта информация нуждалась в проверке.