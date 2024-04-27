Истребитель недопятого поколения: чем известен Су-57, который Россия очень ограниченно использует в войне против Украины. Видео

Ракеты, которыми 25 апреля россияне вели обстрел Кривого Рога, были запущены с российского истребителя Су-57. В РФ утверждают, что начали использовать эти самолеты уже на третьей неделе с начала полномасштабного вторжения в Украину, однако украинские защитники говорят, что до сих пор не видели эту машину в нашем небе. Россияне действительно используют Су-57 во время атак на украинские города. Но пытаются удерживать истребитель как можно дальше от границ.

Эта "дорогая игрушка" легко может быть поражена силами ПВО Украины, пояснил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. По его словам, именно поэтому эти истребители не появляются над нашей землей.

"Он легко может быть поражен нашей ПВО, а это достаточно дорогая для них "погремушка", которую они берегут. Это для них дорогая и своеобразная игрушка", - объяснил Евлаш.

Спикер ПС ВСУ сообщил, что во время последнего комбинированного удара по территории Украины РФ использовало не менее 12 ракет типа Х-50/69. Су-57 как раз и является носителем новых ракет X-69.

Истребитель недопятого поколения Су-57

По российской квалификации этот самолет обозначается как "изделие 701"; в НАТО истребитель относят к группе Felon. Однако ранее, до начала массового псевдопатриотического угара, жители РФ и сами называли Су-57 "истребителем недопятого поколения".

Дело в том, что первый полет этот самолет совершил в январе 2010 года – через 30 лет с начала разработки. А на серийное производство истребитель поставили только в 2020 году. Замену советским МиГ-29 и Су-27 начали создавать еще в 1980-х годах – это и есть "изделие 701". В настоящее время на вооружении ВКС РФ насчитывается 9 единиц Су-57.

Интересно, что первоначально ставить на поток "изделие 701" РФ предпочитала вместе с Индией. Однако в апреле 2018 года Индия отказалась от участия в совместном с Россией проекте: индийские военные заявили, что обещанный российский "истребитель 5-го поколения" не отвечает ни одним из заявленных требований.

Су-57 разбивались и сами

В декабре 2019 г. в Хабаровском крае РФ разбился первый серийный истребитель Су-57. Событие произошло в 11 км от аэродрома Дземги.

В войне в Украине российские военные используют Су-57 в качестве обычного самолета 4-го поколения, то есть как простой носитель ракет. Самолет не входит в воздушное пространство Украины.

Впрочем, именно на Су-57 РФ опробывает в боевых условиях новейшие образцы собственного вооружения. Именно из этих истребителей, без риска потери распиаренных самолетов, отрабатывалось применение ракет К-77М, Х-69, Х-58УШК, Х-38.

Их бьют даже в кино

В РФ утверждают, что их "изделие 701" конкурирует с американскими F-35 Lightning II. Специалисты в области авиации говорят, что наоборот, Су-57 не идет ни в какое сравнение даже с F-22 Raptor, и без изменения конструкции самолета невозможно повысить его стелс-характеристики.

Хваленный российский самолет есть и в военно-воздушном боевике "Топ Ган: Меверик". В РФ первая часть боевика собрала неплохую кассу, однако второй "Топ Ган" россиянам не по душе. И все – из-за одной сцены, где Том Круз сбивает два "похожих на Су-57" самолетов пятого поколения на уже морально устаревшем F-14 Tomcat третьего поколения.

Как сообщал OBOZ.UA, Глава Пентагона Ллойд Остин на заседании в формате "Рамштайн" сказал, что в течение 2024 года Украина получит более эскадрилью F-16. Они будут прибывать вместе с пилотами и обслуживающим персоналом.

Как известно, в Украине эскадрилья состоит из 12 самолетов, но в других странах количество может быть больше. В министерстве обороны Украины ранее заявляли, что ВСУ необходимо две-три эскадрильи F-16, это более 30 самолетов.

Дания доставит в Украину современные истребители F-16, как раньше было оговорено. По предварительным данным, первые самолеты будут на территории страны уже летом 2024 года.

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