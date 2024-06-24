Украина получит первую партию боеприпасов по чешской инициативе до конца июня: стали известны подробности

До конца июня украинские защитники должны получить первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы. Они будут модифицированы чешскими компаниями к моменту отправки в Украину.

Видео дня

Такое заявление сделала министерша обороны Чехии Яна Чернохова. Об этом сообщает CNN Prima NEWS.

Министр подчеркнула, что первые поставки поступят вовремя – до конца июня, как и было обещано. Она также заверила, что чешские специалисты проверят боеприпасы перед отправкой в Украину и, если нужно, отремонтируют их.

Примечательно, что это заявление стало ответом на слова бывшего министра обороны Чехии Любомира Метна, который сомневался в части боеприпасов.

Чернохова подчеркнула, что боеприпасы будут модифицированы чешскими компаниями еще до отправки в Украину. Она также отметила, что из-за глобального дефицита боеприпасов Чехии приходится работать с тем, что есть.

"Если мы хотим помочь Украине, мы должны быть благодарны за то, что есть. К счастью, у нас есть компании и ресурсы. Доноры – Чехия за это не платит – позаботятся о том, чтобы боеприпасы были приведены в подходящее для использования состояние", – добавила глава Минобороны Чехии.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз планирует нарастить изготовление артиллерийских снарядов. Это позволит ему сравниться с производственными мощностями России к 2025 году.

Как сообщал OBOZ.UA, страна агрессор Россия производит артиллерийские снаряды примерно втрое быстрее, чем западные союзники Украины, и эти боеприпасы стоят примерно в четыре раза дешевле. Согласно анализу, в 2024 году Россия планирует произвести или восстановить 4,5 млн. боеприпасов. В то же время США и страны Европы планируют произвести только 1,3 млн. снарядов.