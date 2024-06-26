США могут отправить военных подрядчиков в Украину – CNN

Администрация президента США Джо Байдена движется к тому, чтобы разрешить американским военным подрядчикам работать в Украине. Это поможет нашим военным поддерживать и ремонтировать предоставленные Штатами системы вооружения.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на четырех американских чиновников. Отмечается, что отмена этого запрета ознаменует еще один значительный сдвиг в политике администрации Байдена относительно Украины.

Такое изменение станет свидетельством того, что США ищут способы дать украинским военным преимущество над Россией.

Однако следует отметить, что над этим вопросом все еще работают представители администрации президента, такая политика еще не получила окончательного одобрения от Джо Байдена.

После одобрения изменение, вероятно, будет введено в действие в этом году, говорят чиновники. Это позволит Пентагону предоставлять американским компаниям контракты на работу в Украину впервые после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Компании, претендующие на такие контракты, должны будут разработать надежные планы по снижению рисков, чтобы уменьшить уровень угрозы для своих сотрудников.

Чиновники заявили, что надеются, что это ускорит техническое обслуживание и ремонт систем вооружения, находящихся на вооружении украинских военных.

Сейчас же предоставленную США военную технику, которая получила значительные повреждения во время боевых действий в Украине, приходится вывозить из страны в Польшу, Румынию или другие государства НАТО для ремонта, что требует времени.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соединенных Штатах обсуждают возможности дальнейшей поддержки оборонной промышленности Украины. Основной акцент делается на защите от воздушных угроз.

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