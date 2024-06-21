Госдеп США: ведем интенсивный разговор, как мы можем помочь оборонной промышленности Украины

В Соединенных Штатах обсуждается возможность дальнейшей поддержки оборонной промышленности Украины. Основной акцент делается на защите от воздушных угроз.

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Такое заявление сделал заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Джон Басс. Об этом он сказал на брифинге в Киеве.

Басс отметил, что в настоящее время большое внимание уделяется защите от противовоздушной угрозы, но также отметил широкий спектр американской помощи украинской промышленности.

"Мы ведем серьезный и интенсивный разговор о том, как мы можем продолжать помогать украинской промышленности производить здесь, в Украине то, что вам нужно для защиты", – сказал замгоссекретаря США.

Напомним, США разрешили ВСУ наносить удары американским оружием по всем опасным для Украины объектам "в любом месте" на территории России. Теперь речь идет не только о вражеских силах на границе Харьковской области.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 мая издание Politico сообщило, что Байден тайно дал разрешение Украине на удары американским оружием по территории РФ. Однако это разрешение касается только обороны Харькова.

А на следующий день в США официально подтвердили, что Вашингтон не возражает против использования американских вооружений для ударов по России. Толчком к изменению в установленных ранее ограничениях стало российское наступление на севере Харьковской области.

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