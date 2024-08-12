Литва готовится передать Украине FPV-дроны: озвучены сроки

Первые литовские беспилотники типа FPV планируют доставить в Украину в сентябре. В общей сложности планируется поставить FPV-дроны литовского производства на сумму 5 миллионов евро.

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Об этом сообщает LRT. "Планируется, что первые FPV-беспилотники, которые будут закуплены (у литовских производителей), могут быть переданы Украине уже во второй половине сентября", – сказали в минобороны Литвы.

На минувшей неделе министерство сообщило, что боевые беспилотники от пяти литовских производителей прошли испытания и будут отправлены в Украину. Это была вторая попытка, поскольку первое тестирование не дало положительных результатов.

FPV-беспилотники восьми литовских компаний проходили тестирование в Украине в два этапа. На начальном этапе полетов в оперативной среде возникли технические проблемы. Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас сообщил, что Литва рассматривает возможность закупки беспилотников у производителей, успешно прошедших испытания.

В настоящее время планируется поставка беспилотников литовского производства на сумму 5 миллионов евро в Украину, а также выделение до 3 миллионов евро для нужд Вооруженных сил Литвы. Остальные средства в рамках программы на 10 миллионов евро будут направлены на закупку разведывательных беспилотников для Украины.

В начале июля Литва подписала контракты на общую сумму 36 миллионов евро на покупку беспилотников у литовских, латвийских и эстонских производителей. Министерство обороны ожидает, что большинство беспилотников будут доставлены этой осенью, а остальные – в начале 2025 года. Закупки производятся в ускоренном порядке для повышения возможностей беспилотников и их интеграции в вооруженные силы Литвы.

Напомним, Литва продолжает оказывать военную помощь Украине. В августе Вильнюс предоставит нашей стране новый пакет, в который, в частности, войдут системы ПВО малой дальности.

Как сообщал OBOZ.UA, Литва будет направлять не менее 0,25% ВВП в поддержку безопасности Украины. По словам президента Гитанаса Науседы, его страна будет продолжать твердо стоять с Украиной до победы.

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