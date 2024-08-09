США выделили Украине новый пакет вооружений на $125 млн: что в него войдет

В пятницу, 9 августа, Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 125 млн долларов. В него среди прочего войдут ракеты Stinger и боеприпасы для артиллерии.

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Также наши военные получат противотанковое вооружение, бронированные машины и боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS. Об этом сообщает Пентагон.

Что получит Украина:

– ракеты Stinger;

– боеприпасы для HIMARS;

– артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

– многофункциональные радары;

– противотанковые ракеты TOW;

– противотанковые системы Javelin и AT-4;

– неназванное количество бронированных машин HMMWV;

– боеприпасы к стрелковому оружию;

– подрывное оборудование и боеприпасы;

– оборудование для защиты критической инфраструктуры;

– запчасти и вспомогательное оборудование.

В минобороны Штатов отметили, что это уже 63-й пакет помощи, который будет предоставлен Украине из американских запасов с августа 2021 года, решение о выделении которого приняла администрация президента Джо Байдена.

Как сообщал OBOZ.UA, Комиссия по вопросам национальной оборонной стратегии Конгресса США поддержала расширение помощи Украине, а также более свободное использование оружия против Российской Федерации. Члены Комиссии уверены, что выгоду от этого получит и сам Вашингтон – ведь если Москва добьется успеха в войне, Россия и Китай могут начать синхронное давление на Америку, чего Штаты физически не выдержат.

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