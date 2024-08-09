США выделили Украине новый пакет вооружений на $125 млн: что в него войдет
В пятницу, 9 августа, Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 125 млн долларов. В него среди прочего войдут ракеты Stinger и боеприпасы для артиллерии.
Также наши военные получат противотанковое вооружение, бронированные машины и боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS. Об этом сообщает Пентагон.
Что получит Украина:
– ракеты Stinger;
– боеприпасы для HIMARS;
– артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
– многофункциональные радары;
– противотанковые ракеты TOW;
– противотанковые системы Javelin и AT-4;
– неназванное количество бронированных машин HMMWV;
– боеприпасы к стрелковому оружию;
– подрывное оборудование и боеприпасы;
– оборудование для защиты критической инфраструктуры;
– запчасти и вспомогательное оборудование.
В минобороны Штатов отметили, что это уже 63-й пакет помощи, который будет предоставлен Украине из американских запасов с августа 2021 года, решение о выделении которого приняла администрация президента Джо Байдена.
Как сообщал OBOZ.UA, Комиссия по вопросам национальной оборонной стратегии Конгресса США поддержала расширение помощи Украине, а также более свободное использование оружия против Российской Федерации. Члены Комиссии уверены, что выгоду от этого получит и сам Вашингтон – ведь если Москва добьется успеха в войне, Россия и Китай могут начать синхронное давление на Америку, чего Штаты физически не выдержат.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!