Оборонная комиссия Конгресса США рекомендует расширить Украине разрешение на использование предоставленных вооружений: названа причина

Комиссия по национальной оборонной стратегии Конгресса США поддержала расширение помощи Украине, а также более свободное использование оружия против Российской Федерации. Члены Комиссии уверенны, что выгоду от этого получит и сам Вашингтон – ведь если Москва достигнет успеха в войне, Россия и Китай могут начать синхронное давление на Америку, чего Штаты физически не выдержат.

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132-страничный отчет Комиссии посвящен угрозам глобального конфликта против союза КНР, РФ, КНДР и Ирана. В нем озвучено предположение, что США не готовы к Третьей мировой войне.

При этом главной угрозой в Вашингтоне видят именно Китай, а только после него Россию. Далее идут Северная Корея, Иран и террористические организации.

Соединенные Штаты развивали свою обороноспособность, чтобы выдержать одну войну против сильного противника либо две одновременно против двух слабых. И это – ключевая уязвимость, ведь противники Америки могут объединить свои усилия.

В документе прямо прописано, что единственный жизнеспособный курс действий – "увеличение масштаба, возможностей и свободы использования предоставляемых Украине материальных средств для того, чтобы она могла дать отпор РФ".

Сейчас Россия пытается переждать готовность Запада помогать Украине. Так государство-агрессор надеется получить то, что оно сочтет благоприятным результатом войны.

Если же РФ удастся захватить Украину, то граница оккупантов (включая Украину и Беларусь) с государствами-членами НАТО будет проходить от Арктики до Черного моря, что выдвигает гораздо больше требований к развертыванию сил Североатлантического альянса.

Именно поэтому конгрессмены выступили за дальнейшую поддержку Киева, ее активизацию и расширение.

"США не могут конкурировать с Китаем и РФ и их партнерами единолично и не смогут выиграть так войну", – сделали вывод эксперты.

Также они указали на важность союзов США, таких как НАТО и AUKUS. Хотя они и не панацея, но дают дополнительные силы, сказано в отчете.

"Таким образом, в Вашингтоне основным риском видят то, что если РФ достигает своей цели в Украине, Пекин и Москва синхронно начинают давление на двух направлениях, которое США физически не выдерживает. Если же фактор РФ сводится к нулю, то против Китая, особенно за счет союзников, противопоставляется сила, которая заставит его пересмотреть свои агрессивные планы. То есть, начнется или нет Третья мировая война будет решаться в Украине", – проанализировали документ в Defense Express.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский объяснил: если Украина не будет выполнять условия своих партнеров по оружию (в частности, по нанесению ударов по территории РФ), она может остаться без военной помощи.

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