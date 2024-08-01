Почему Украина не может бить по России оружием партнеров без их разрешения: Зеленский ответил

Если Украина не будет выполнять условия своих партнеров по оружию и, в частности, по нанесению ударов по территории РФ, она может остаться без военной помощи. Команда действующего президента Украины упорно работает с партнерами по ослаблению таких условий, однако западные политики "очень боятся эскалации".

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в ряде французских массмедиа. Он подверг критике западных союзников, которые запрещают использовать предоставленное оружие для ударов по военным объектам на территории РФ, но одновременно отметил, что нарушать условие рискованно.

"Это большой вызов, тот факт, что мы не можем использовать западное оружие, поскольку нам нужно остановить врага", – сказал президент.

"К сожалению, наши партнеры до сих пор боятся, что могут спровоцировать эскалацию. Мы ломаем голову, что делать. Если мы будем использовать оружие наших партнеров без их согласия, то они смогут сказать: "Мы вам больше ничего не дадим". Это риск", – объяснил Зеленский.

Он привел пример: из-за этих и других опасений партнеры помогли оснастить только три из 14 бригад ВСУ. И именно этот недостаток техники с начала этого года позволил российским оккупантам "откусить еще сотни квадратных километров" территории Украины.

Среди других потенциальных и неотложных рисков Зеленский также назвал выборы в США.

"Мы не можем влиять на любые выборы где угодно. Но, конечно, выборы в Соединенных Штатах являются вызовом сегодня. И есть риски, которые никто из нас не может предусмотреть", – сказал он.

По этому поводу Зеленский отметил, что надеется на победу в выборах именно демократов, в то же время он выразил уверенность, что в США любое "политическое большинство поддержит Украину, что бы ни произошло".

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что не готов изменить свое мнение об использовании западного, в том числе немецкого, вооружения для атак на военные объекты в РФ. "Я вижу консенсус относительно того, что такие шаги не рассматриваются, в частности, очень четко со стороны США", – сказал политик.

В то же время, он заявил, что для его страны поддержка Украины является вопросом исторической ответственности. Для Германии может быть только одно место – на стороне Украины, отметил глава ФРГ.

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