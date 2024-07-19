'Такие шаги не рассматриваются': в Германии снова отказались разрешить бить их оружием по РФ

В Германии снова высказались против применения Украиной их оружия для ударов по территории страны-агрессора России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не готов изменить свое мнение об использовании западного, в частности, немецкого вооружения для атак на военные объекты в РФ.

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Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции после завершения саммита Европейского политического сообщества. Об этом сообщает "Укринформ".

"Я вижу консенсус по поводу того, что такие шаги не рассматриваются, в том числе – очень четко со стороны США", – сказал политик.

Так Шольц прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского снять ограничения на поражение западным оружием военных целей на территории РФ.

"Я исхожу из того, что то, о чем мы договорились между собой, в частности, в круге G7, также во время переговоров, которые мы недавно провели в Вашингтоне, Украина будет продолжать получать поддержку", – сказал канцлер о дальнейшей помощи для нашего государства.

Ранее СМИ писали, что на саммите НАТО в Вашингтоне канцлер Германии Олаф Шольц отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского об отмене всех ограничений на использование западного оружия в войне с Россией. Шольц объяснил свое решение необходимостью избежать вовлечения НАТО в конфликт.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Лидер самой большой оппозиционной партии в Германии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Берлин не может стоять в стороне в вопросе передачи Украине боевых самолетов. Он подчеркнул, что ФРГ должна присоединиться к партнерам и помочь Украине восстановить контроль над небом.

– На это ответил представитель правительства, заявив, что Германия не будет предоставлять Украине истребители западного образца, сославшись на нехватку самолетов. Там также отметили, что в такой военной помощи с их стороны "нет смысла".

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