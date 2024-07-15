'Не можем быть в стороне': лидер немецкой оппозиции призвал ФРГ присоединиться к передаче Украине боевых самолетов

Лидер самой крупной оппозиционной партии в Германии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Берлин не может стоять в стороне в вопросе передачи Украине боевых самолетов. Он подчеркнул, что ФРГ должна присоединиться к партнерам и помочь Украине восстановить контроль над небом.

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Политик подчеркнул, что российские ракетные атаки "не могут быть взяты под контроль только с земли". Его слова процитировало издание DW в воскресенье, 14 июля.

"Я считаю, что мы должны помочь Украине по крайней мере восстановить суверенитет над собственным воздушным пространством. Поскольку ракетные атаки, которых сейчас происходит все больше – на инфраструктуру, на объекты электро- и водоснабжения, на больницы и дома престарелых, – не могут быть взяты под контроль только с земли", – сказал Мерц.

Лидер немецкой оппозиции подчеркнул, что поставки Украине боевых самолетов для многих стран уже решенный вопрос и Берлин должен присоединиться к этому процессу.

"Мы, немцы, не можем остаться в стороне", – подчеркнул политик.

Издание уточнило, что на вооружении Бундесвера находятся два типа боевых самолетов: многоцелевой боевой MRCA PA-200 Tornado и Eurofighter.

Ранее Мерц обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не медлить с предоставлением Украине крылатых ракет Taurus. Он подчеркнул, что передача этих ракет очень помогла бы Силам обороны Украины.

По словам политика, "колебания по поставкам крылатых ракет Taurus должны прекратиться". Лидер немецкой оппозиции отметил, что Шольц должен, наконец, отказаться от своей сдержанности в этом вопросе.

Как сообщал OBOZ.UA, этим летом Украина рассчитывает получить шесть истребителей F-16 от стран-партнеров и до 20 самолетов до конца года. Партнеры обеспокоены тем, что в Украине недостаточно взлетно-посадочных полос, а те, что есть, уязвимы для атак России, пишет Bloomberg.

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