Украина ожидает получить до 20 самолетов F-16 до конца года, но все еще есть проблемы –Bloomberg

Этим летом Украина рассчитывает получить шесть истребителей F-16 от стран-партнеров, и до 20 самолетов до конца 2024 года. Принятие долгожданного решения об отправке боевых самолетов было затруднено среди прочего из-за вопросов касательно запасных частей и языкового барьера между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами.

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Также наши партнеры обеспокоены тем, что в Украине недостаточно взлетно-посадочных полос, а имеющиеся уязвимы для атак страны-агрессора России. Об этом пишет Bloomberg.

Результатом этого стало то, что Украина, вероятно, сможет разместить эскадрилью F-16, то есть любое количество от 15 до 24 боевых самолетов, что значительно меньше 300, к передаче которых призвали украинские власти.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что Украине нужно не менее 128 истребителей F-16, чтобы создать агрессору России эффективную конкуренцию в небе.

"Вызовы были настолько серьезными, что вызвали сомнения в целесообразности отправки самолетов в Украину и того, является ли это сейчас очень дорогой демонстрацией поддержки президента Владимира Зеленского. Через несколько месяцев с тех пор, как пилоты начали учиться, в том числе 12 в США, поле боя изменилось: обе стороны полагаются на дешевые беспилотники, а Россия укрепляет свою противовоздушную оборону", – говорится в статье.

Высокопоставленный представитель НАТО назвал три основных вопроса, которые волнуют специалистов по планированию передачи Украине F-16. Во-первых, самолеты необходимо переконфигурировать в зависимости от того, какие задачи они должны выполнять, например, разведывательные или боевые. Во-вторых, Украина не имеет длинных и качественных взлетно-посадочных полос, необходимых для F-16, или укрытий, которые могли бы оградить их от российских атак.

"Эти аэродромы будут великолепными и привлекательными целями, и россияне уже поразили некоторые из них, просто как приветствие для этих F-16 в реальном мире", – отметил Джим Таунсенд, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности.

В-третьих, логистика поддержки самолетов сложна: от потребности в запасных частях до технического обслуживания и поиска инженеров. Другой представитель НАТО отметил, что Украина пытается за считанные месяцы добиться того, на что обычно уходит три-четыре года.

"F-16 – это больше, чем самолет и пилот, это команда из почти 200 человек, играющих важную роль в поднятии самолета в небо", – отметил Серж Строобантс, основатель компании BANTS Consulting в Брюсселе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Государственный секретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне заявил, что Дания и Нидерланды начали процесс передачи Украине первых самолетов F-16. Истребители уже находятся на пути в нашу страну.

– Украина уже этим летом сможет применять истребители F-16, которые нам предоставят страны-партнеры. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

– Первые истребители F-16, которые прибудут в Украину, вероятно будут пробной партией, которая будет отрабатывать усиление противовоздушной обороны наших критических объектов на западе или на востоке. Военное командование и западные партнеры будут анализировать, как наиболее эффективно использовать эти первые самолеты и как наиболее эффективно их защитить.

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