Шольц отверг призыв отменить все ограничения на использование западного оружия в войне с Россией – Bild

В ходе саммита НАТО в Вашингтоне канцлер Германии Олаф Шольц отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского об отмене всех ограничений на использование западного оружия в войне с Россией. Шольц объяснил свое решение необходимостью избежать привлечения НАТО к конфликту.

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Эту информацию опубликовал Bild в пятницу, 12 июля. В конце мая ключевые союзники Украины, включая Германию, позволили Украине атаковать военные цели на территории России на ограниченном участке, чтобы предотвратить прорыв российских войск на Харьковском направлении.

"Никто не собирается изменять действующие требования и руководящие принципы — и на то есть веские причины. Наша задача — обеспечить максимальную поддержку Украине, но не допустить перерастания войны в войну между Россией и НАТО. А это требует мудрости, ясности и жесткости", — заявил Шольц по окончании саммита НАТО.

Во время саммита НАТО Зеленский настаивал на том, что все ограничения использования западного оружия должны быть полностью отменены.

"Если Россия напала на нас и убила наших детей, то это безумие, что нам не разрешают атаковать эту военную базу (с которой осуществлялась атака – Ред.)", — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что правительство Дании не исключает возможности Украины использовать истребители F-16 для ударов за пределами страны, включая территорию РФ. Но это должно происходить при соблюдении международного права.

Как сообщал OBOZ.UA, после массированной атаки РФ на Украину 8 июля министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что F-16 однозначно поступят в Украину. Точные сроки не раскрывают, ведь страна-агрессор тщательно охотится за оружием, которое Киеву поставляют партнеры.

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