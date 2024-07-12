'Нельзя ждать простого ответа': в Дании объяснили свою позицию по ударам F-16 вглубь России

Правительство Дании не исключает возможности Украины использовать истребители F-16 для ударов за пределами страны, включая территорию РФ. Но это должно происходить при соблюдении международного права.

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Об этом заявила премьер Дании Мэтте Фредериксен в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос о разрешении Дании использовать ее истребители F-16 на всей территории России. По ее словам, все зависит от обстоятельств.

"Нельзя ставить этот вопрос и ждать простого ответа, потому что все зависит от обстоятельств. Это должно быть согласно международному праву. Но можно достичь целей и за пределами Украины – да", – сказала Фредериксен.

Комментируя заявление президента Владимира Зеленского о необходимости не менее 128 истребителей для Украины, премьер Дании выразила надежду на координацию усилий партнеров.

"Президент Зеленский прав. Когда мы смотрим на количество истребителей в России, то оно очень велико. Их сейчас используют непосредственно в Украине. А потому самолетов, которые мы можем предоставить, будет недостаточно... Надеемся, что будет передаваться большее количество самолетов и что больше стран будут поддерживать этот процесс, а также обучение пилотов", – пояснила она.

Кроме того, говоря о опасениях некоторых стран-партнеров по поводу возможной эскалации, Фредериксен подчеркнула, что Украина имеет право на самозащиту.

"То же касается остальной Европы. Должны защитить наш континент, наши ценности и всех людей. И поэтому должны не только защищать Украину, но и победить россиян", – добавила она.

Стоит отметить, что Украина уже этим летом сможет применять истребители F-16, которые нам предоставят страны-партнеры. Эти самолеты помогут украинским Силам обороны защищать наше государство от российской агрессии, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно не менее 128 истребителей F-16, чтобы создать агрессору России эффективную конкуренцию в небе. Он также поблагодарил партнеров за дополнительные системы ПВО Patriot, в то же время подчеркнув, что их все равно недостаточно.

Как сообщал OBOZ.UA, после массированной атаки РФ на Украину 8 июля министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что F-16 однозначно поступят в Украину. Точные сроки не раскрывают, ведь страна-агрессор тщательно охотится за оружием, которое Киеву поставляют партнеры.

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