Взрывы и стрельба: в Третьей штурмовой показали кадры наступления на врага на Харьковщине. Видео

Бойцы Третьей штурмовой бригады показали первые кадры наступления на российских оккупантов в Харьковской области. На поле боя – дым, огонь, взрывы и стрельба.

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Защитники Украины контролируют ситуацию в окопах, посадках, на экранах, в воздухе и на земле. В Telegram бригады анонсировали хорошие новости и пообещали сообщить детали.

Напомним, ранее командир подразделения "Терра" в составе 3-й ОШБр с позывным "Абдулла" рассказал, что российские террористы продолжают активно применять на фронте управляемые авиабомбы. На Харьковском направлении враг сбрасывает КАБ с боевой частью до 500 кг на позиции украинских войск. В настоящее время вопрос противодействия вражеским авиабомбам не решен.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские защитники из Государственной пограничной службы показали российские беспилотники типа "крыло", которые им удалось сбить. Боевую работу провело подразделение противовоздушной обороны бригады "Гарт" на Волчанском направлении (север Харьковской области).

– В ГПСУ показали, как защитники Украины на Харьковском направлении фронта уничтожили очередной наблюдательный пункт оккупантов. Вражеское здание взлетело на воздух в районе Волчанска.

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