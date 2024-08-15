На Волчанском направлении пограничники уничтожили наблюдательный пункт оккупантов. Видео
Защитники Украины продолжают очищать родную землю от российского агрессора. Так, на Харьковском направлении фронта они уничтожили очередной наблюдательный пункт оккупантов.
Вражеское строение взлетело на воздух в районе Волчанска. Эти кадры опубликовали в Telegram-канале ГПСУ.
Отмечается, что ликвидацию позиции оккупантов осуществили пограничники из бригады "Гарт".
В частности, бойцы успешно атаковали российский наблюдательный пункт ударными беспилотниками.
Перед тем, как по нему прилетела "бавовна", внутрь вошел один из оккупантов. Поэтому очевидно, что враг понес потери еще и в живой силе.
Как сообщал OBOZ.UA, в оперативно-тактической группировке "Харьков" отметили, что враг завел в Волчанск новые штурмовые группы. Так оккупанты пытаются улучшить логистическое обеспечение личного состава и систему связи.
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