На Волчанском направлении пограничники уничтожили наблюдательный пункт оккупантов. Видео

Защитники Украины продолжают очищать родную землю от российского агрессора. Так, на Харьковском направлении фронта они уничтожили очередной наблюдательный пункт оккупантов.

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Вражеское строение взлетело на воздух в районе Волчанска. Эти кадры опубликовали в Telegram-канале ГПСУ.

Отмечается, что ликвидацию позиции оккупантов осуществили пограничники из бригады "Гарт".

В частности, бойцы успешно атаковали российский наблюдательный пункт ударными беспилотниками.

Перед тем, как по нему прилетела "бавовна", внутрь вошел один из оккупантов. Поэтому очевидно, что враг понес потери еще и в живой силе.

Как сообщал OBOZ.UA, в оперативно-тактической группировке "Харьков" отметили, что враг завел в Волчанск новые штурмовые группы. Так оккупанты пытаются улучшить логистическое обеспечение личного состава и систему связи.

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