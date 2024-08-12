Враг завел штурмовые группы в Волчанск: в ВСУ рассказали детали боев

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают давление на наши позиции. В Волчанске враг завел штурмовые группы из 4-й десантно-штурмовой бригады.

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Таким образом, захватчики пытаются улучшить логистическое обеспечение личного состава и систему связи. Об этом сообщает официальный телеграмм-канал оперативно-тактической группировки "Харьков".

В районе населенного пункта Тихое противник активизировал воздушную разведку и усовершенствует инженерно-фортификационные сооружения.

За минувшие сутки произошло 5 боевых столкновений, во время которых враг совершил 32 удара дронами-камикадзе и провел 365 обстрелов наших позиций.

С начала этих суток продолжаются 3 боевых столкновения: 2 в районе Волчанская и 1 северо-западнее Тихого.

Потери врага за минувшие сутки составили 93 человека. Украинские защитники уничтожили 46 единиц вооружения и военной техники: 11 артиллерийских систем, 12 автомобилей, 3 единицы специальной техники и 20 БПЛА.

Силы обороны держат ситуацию под контролем и эффективно отражают атаки агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского устроили тотальный разбор штурмовой группы оккупантов под Волчанском на Харьковщине. По врагу отработали артиллерия и ударные дроны.

– Российские оккупанты в Волчанске готовятся к проведению штурмовых действий в квартале многоэтажной застройки и в районе Агрегатного завода. Для этого враг привлек дополнительный личный состав отряда Шторм и провел мероприятия логистического обеспечения.

– В ВСУ рассказали, что оккупанты наращивают свои группировки в Харьковской области, привлекая подразделения из других регионов. Несмотря на бои в Курской области, захватчики подтягивают резервы в направлении Волчанска.

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