ВСУ: несмотря на бои в Курской области, РФ наращивает группировку войск возле Волчанска

Российские оккупационные силы наращивают свои группировки в Харьковской области, привлекая подразделения из других регионов. Несмотря на бои в Курской области, захватчики подтягивают резервы в направлении Волчанска.

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Об этом 8 августа сообщил Виталий Саранцев, представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Вооруженных сил Украины, в эфире национального телемарафона. Он отметил, что в направлении населенного пункта Волчанск враг провел ротацию личного состава, введя новое подразделение из Луганской области.

Также враг осуществляет внутренние ротации, привлекая ранее находившийся в резерве личный состав. Он подчеркнул, что, несмотря на активные боевые действия в Курской области, российские силы продолжают атаковать позиции ВСУ.

"На направлении населенного пункта Волчанск враг уже провел ротацию личного состава, он завел новое подразделение из Луганской области. Также он проводит внутренние ротации, задействует личный состав, ранее находившийся на втором эшелоне. Таким образом, не смотря на все события (в Курской области. – Ред.), противник продолжает пытаться штурмовать наши позиции", – сказал Саранцев.

Он добавил, что уменьшение количества личного состава не наблюдается.

Целью оккупантов остается захват Волчанска и дальнейшее продвижение. Враг пытается расширить зону контроля в населенном пункте и продвигаться по флангам. В то же время российские силы стали реже использовать авиацию, и за последние сутки авиаудары не были зафиксированы.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские войска в Курской области продвинулись на расстояние до 10 километров вглубь России. Бронетехника Сил обороны вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 Суджа – Корнево.

Как прокомментировали события на Курщине США и ЕС, читайте в материале по ссылке.

Напомним, 6 августа в Минобороны РФ заявили, что подразделения Украины прорвались на территорию Курской области в Суджанском и Кореневском районах и закрепились в приграничных селах.

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