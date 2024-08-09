Войска РФ готовят новые штурмы в жилых кварталах Волчанска: детали от ВСУ

На Харьковском направлении за последние сутки обстановка существенно не изменилась, оккупанты продолжают там атаковать позиции ВСУ. В частности, в Волчанске они готовятся к проведению штурмовых действий в квартале многоэтажной застройки и в районе Агрегатного завода.

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Для этого враг привлек дополнительный личный состав отряда "Шторм" (153-й танковый полк 47-й танковой дивизии армии РФ) и провел мероприятия логистического обеспечения. Об обстановке в своей операционной зоне рассказали в оперативно-тактической группировке "Харьков".

По словам военных, в районе Глубокого оккупанты осуществляли минирование местности. Вместе с тем в подразделениях 155-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ, задействованных в этом направлении, отмечается низкое морально-психическое состояние.

В течение 8 августа на севере Харьковщины произошло шесть боевых столкновений, оккупанты ударили из авиации, использовав два КАБа. Кроме этого, захватчики нанесли 40 ударов дронами-камикадзе разных типов и 429 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины.

С начала 9 августа продолжалось боевое столкновение в районе Волчанска. ВСУ адекватно реагируют на действия врага и уничтожают его живую силу, вооружение, военную технику.

За последние сутки личный состав оккупационного войска в этом районе уменьшился на 115 захватчиков (безвозвратные и санитарные потери). Также защитники уничтожили и повредили 56 единиц вооружения и военной техники. Среди них танк, ББМ, четыре артсистемы, 25 автомобилей, пять единиц спецтехники, 20 БПЛА.

Кроме того, воины уничтожили 67 укрытий личного состава ВС РФ, стартовую площадку запуска беспилотников и два места хранения боекомплекта.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", – подчеркнули в ОТГ "Харьков".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее военные отметили, что командование оккупационной армии РФ направило на Харьковщину полк, базировавшийся на Луганщине. Кроме того, враг осуществлял внутренние ротации, привлекал так называемые добровольческие подразделения и иностранных наемников с Ближнего Востока, Центральной Азии, Африки.

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