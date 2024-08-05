Оккупанты перебрасывают на Харьковское направление подразделения с Луганщины: в ОТГ "Харьков" рассказали о ситуации

Российские оккупационные войска направили в Харьковскую область 22 мотострелковый полк, который находился на временно оккупированной Луганщине. Также враг осуществляет внутренние ротации, привлекает добровольческие подразделения и иностранных наемников с Ближнего Востока, Центральной Азии, Африки.

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Подробности о ситуации раскрыл спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев, выступая в эфире телемарафона. По его словам, часть иностранцев россияне обманом втягивают в "СВО".

"Это могут быть студенты старших курсов, которых шантажируют тем, что отправят в северные регионы страны, если они не пойдут воевать. Это могут быть обманутые гастарбайтеры, которым они пообещали дать российское гражданство, если те примут участие в боевых действиях", – объяснил военный.

Многие иностранные наемники попадают сразу на передовую и гибнут, так и не дождавшись первой выплаты.

Саранцев также отметил, что среди российских захватчиков участились случаи суицидов прямо на передовой.

"Очень часты случаи суицидов военнослужащих, которые получили ранения. Они понимают, что их из-под огня никто не вытащит, что им не будет помощи, что вперед они уже не могут идти, назад не могут идти, и поэтому они просто заканчивают жизнь самоубийством", – сказал спикер ОТГВ "Харьков".

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Институт изучения войны заявил, что российские войска 4 августа продвинулись к востоку от Покровска в Донецкой области и добились дальнейших успехов в этом районе. Там враг полагается на тактику прорыва пехотой, а не бронетехникой.

– Генеральный штаб ВСУ проинформировал, что всего 4 августа было зафиксировано 124 боевых столкновения, из них около 30 – на Покровском направлении.

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