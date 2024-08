Оккупанты продвинулись под Покровском: в ISW объяснили, где пытается прорваться враг, и оценили угрозы. Карта

Российские войска недавно продвинулись к востоку от Покровска в Донецкой области и добились дальнейших успехов в этом районе 4 августа. В продвижении к городу оккупанты полагаются на тактику "прорыва" пехотой, а не бронетехникой.

Ныне линия фронта находиться менее чем в 15 километрах от границ райцентра. О ситуации на этом участке передовой рассказал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики сослались на геолокационные кадры из российских источников, якобы показывающие, что ВС РФ прошли дальше в пределах Веселого и "захватили большую часть населенного пункта". Минобороны страны-агрессора также утверждало, что элементы российской Центральной группировки войск "захватили Новоселовку Первую".

Однако в ISW оценивают, что это было по состоянию на 29 июля, а в настоящее время ситуация может быть иной и в пользу любой из сторон.

Видео дня

Тем временем российские "военкоры" утверждали, якобы армия РФ продвинулись до километра в глубину и на 2,35 км в ширину к западу от Новоселовки Первой в направлении небольшого села Межевое, а также продвинулись дальше в пределах Ивановки.

Один из блогеров заявил, что российские войска вошли на северо-восточную окраину Желанного и приближаются к северо-западной окраине населенного пункта.

По данным ISW, 3 и 4 августа оккупанты продолжали наступательные операции к северо-востоку от Покровска в районе Воздвиженки; к востоку – возле Калиново, Новоалександровки, Гродовки, Веселого, Свиридоновки, Тимофеевки, Лисичного и Ивановки; и к юго-востоку – вблизи Новогродовки, Новоселовки Первой, Желанного, Сергеевки, Межового, Скучного, Яснобродовки и Карловки.

Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, заявил, что российские войска редко проводят механизированные атаки в этом районе и с июня 2024 года полагаются на тактику "тяжелой" пехоты.

Установлено, в направлении Покровска действуют подразделения российской 74-й мотострелковой бригады (41-я общевойсковая армия, Центральный военный округ).

Как сообщал OBOZ.UA, jфицер 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что войска РФ активизируют свои резервы на Покровском направлении, перемещая ресурсы с южного фронта. В частности, враг подтягивает технику из-под временно оккупированных Мариуполя, Бердянска и Геническа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!