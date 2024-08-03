Оккупанты стягивают все резервы на Покровское направление: военный рассказал о ситуации. Карта

Российские войска активизируют свои резервы на Покровском направлении, перемещая ресурсы с южного фронта. В частности, враг подтягивает технику из Мариуполя, Бердянска и Геническа.

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Об этом рассказал офицер 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий. По его словам, вчера россияне снова пытались наступать техникой на этом участке фронта.

Они вывели 4 БМП, из которых 3 были уничтожены мгновенно.

"Четвертая убежала, и она убегала так, что подгорало после первых попаданий. Мы не даем шансов врагу (российскому войску. – Ред.) вообще на технике где-то продвинуться. Это происходит практически каждый день, поэтому враг больше применяет пехотные штурмы, но также и все имеющиеся средства, в том числе мотоциклы. То есть у нас еще сафари проходит практически каждый день", – отметил он.

Цехоцкий также сообщил, что российские войска активно обстреливают Мирноград и Селидово в Донецкой области, а наиболее интенсивные бои продолжаются в районе Красногоровки, где сосредоточено наибольшее количество российских сил.

Хотя враг продолжает давить, наши защитники его уничтожают, но новые группы постоянно сменяют друг друга.

"Они (российские военные. – Ред.) не заканчиваются, мы их уничтожили – идут новые, следующая группа, и продолжается в течение суток так. Но, по моему субъективному мнению, враг (российское войско. – Ред.) заканчивается... Количество той техники, которую они могут производить, низкое", – сообщил офицер.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что после неудачи с наступлением на Харьков в начале лета российские оккупационные войска изменили свою главную цель. Теперь враг сосредоточил усилия на захвате Покровска в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты склонны проводить наступательные операции "импульсами" на разных участках фронта, когда на одном направлении интенсивность снижается, а на другом растет. Однако Россия вряд ли проведет новую отдельную летнюю наступательную операцию из-за материальных и человеческих ограничений.