Сосредоточивают больше сил: Зеленский рассказал, на какие города нацелились оккупанты

Президент Владимир Зеленский заявил, что после неудачи с наступлением на Харьков в начале лета российские оккупационные войска изменили свою главную цель. Теперь враг сосредоточил усилия на захвате Покровска в Донецкой области.

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Также тяжелая ситуация в Торецком направлении. Об этом он рассказал в интервью французским журналистам.

По словам главы государства, ситуация на востоке остается сложной.

"Весь восток сложен. Главная цель на сегодня, после того, как им не удалось взять Харьков, и мы понимаем, что это не удастся уже. Главная цель изменена. Их направление главное, это не в целом восток, хотя Славянск не исключение , но Покровск, я бы сказал на сегодня, это для них приоритет. Покровское направление и это город Покровск", – сказал он.

Зеленский добавил, что россияне также намерены относительно Константиновки, Торецкая и Славянская, но самые большие военные силы и вооружения они сконцентрировали на Покровске.

"Конечно, там есть и Константиновка, конечно, они целятся и на Торецк, конечно они хотят и планы у них относительно Славянска, но все это планы. Наибольшее количество личного состава, наибольшее количество оружия и КАБ, все, что у них есть, они сосредоточивают сегодня на Покровском направлении", – добавил он.

Напомним, по данным Генштаба, горячая ситуация на фронте сейчас сохраняется на Торецком и Покровском направлении, где идут жесткие бои. Всего по линии фронта за прошедшие сутки зафиксировано 156 прямых боевых столкновений.

Российские оккупанты склонны проводить наступательные операции "импульсами" на разных участках фронта, когда на одном направлении интенсивность снижается, а на другом – растет. Однако Россия вряд ли проведет новую отдельную летнюю наступательную операцию из-за материальных и человеческих ограничений.