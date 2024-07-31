В ISW объяснили, что стоит за 'пульсирующими' атаками оккупантов на Донетчине и возможно ли большое наступление врага. Карта

Российские оккупанты склонны проводить наступательные операции "импульсами" на разных участках фронта, когда на одном направлении интенсивность снижается, а на другом – растет. Однако Россия вряд ли проведет новую отдельную летнюю наступательную операцию из-за материальных и человеческих ограничений.

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Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они напомнили, что в течение лета российские войска периодически проводили взводные и ротные механизированные атаки на Лиманском, Часов-Ярском и Авдеевском направлениях в Донецкой области, а в последнее время усилили наступательные действия западнее и юго-западнее Донецка.

Также в аналитике предположили, что российское военное командование сомневается в быстрых тактических успехах оккупантов вблизи Авдеевки, поэтому переориентирует свои усилия на район города Донецка.

"Российские войска, вероятно, перебросят дополнительные механизированные силы в этот район, чтобы использовать слабые места в украинской линии фронта и достичь определенного территориального продвижения, хоть и ограниченного летом 2024 года", – отметили в ISW.

"Российское военное командование может считать, что эти периодические, пульсирующие механизированные атаки или достаточны для достижения пересмотренных, более ограниченных целей командования на лето 2024 года, или что эти атаки являются пределом текущих возможностей российских сил", – говорится в аналитике.

Также там отметили, что в декабре 2023 и в январе 2024 западные СМИ сообщали, что российские войска планировали захватить остальную территорию Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей в рамках широкомасштабной наступательной операции летом 2024 года. Однако российские войска, вероятно, пересмотрели эти планы после того, как в апреле США предоставили Украине военную помощь.

Аналитики предположили, что командование оккупантов может представить ограниченные тактические успехи на западе Донецкой области, в частности, перерезание трассы Угледар-Константиновка, как главную победу для россиян.

"Российское военное командование, возможно, также пытается подтолкнуть деградированные российские войска в этом регионе продвинуться как можно дальше до того, как их боевые возможности достигнут кульминации, несмотря на потери, которые они понесут в процессе", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в ВСУ рассказали, что оккупанты активизировали штурмовые действия на Ореховском направлении в Запорожской области. Враг пытается вернуть позиции, деоккупированные Силами обороны во время контрнаступления 2023 года, но признаков формирования наступательных группировок на Запорожском направлении нет.

– Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук считает, что если у Украины будут соответствующие возможности, то освободить оккупированный Крым нашим Силам обороны будет легче, чем Донетчину и Луганщину. Различие между ними заключается в логистике – Донбасс связан со страной-агрессором РФ плотной сетью автомобильных и железных дорог.