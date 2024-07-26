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Оккупанты активизировались на Ореховском направлении: в ВСУ рассказали, есть ли угроза прорыва врага

Ольга Липич
War
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Оккупанты активизировались на Ореховском направлении: в ВСУ рассказали, есть ли угроза прорыва врага

Российские оккупационные войска активизировали штурмовые действия на Ореховском направлении в Запорожской области. Враг пытается вернуть позиции, деоккупированные Силами обороны во время контрнаступления в 2023 году.

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Однако, признаков формирования наступательных группировок на Запорожском направлении нет. Об этом сказал спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона в пятницу, 26 июля.

По его словам, в течении пятницы оккупанты совершили пять атак, все они приходились село Малая Токмачка, Это выступ, где армия РФ задумала вернуть свои утраченные ранее позиции.

Оккупанты активизировались на Ореховском направлении: в ВСУ рассказали, есть ли угроза прорыва врага
Оккупанты активизировались на Ореховском направлении: в ВСУ рассказали, есть ли угроза прорыва врага

"При этом они используют малые пехотные группы без тяжелого вооружения силами в одно отделение. Успеха преимущественно не имеют", – сообщил Лиховой.

Спикер "Таврии" также рассказал, что накануне оккупанты из самолетов Су-34 нанесли шесть авиаударов с использованием 13 управляемых авиабомб по району Малой Токмачки. Сегодня утром уже произошло четыре авиаудара, во время которых враг выпустил девять КАБов по району Малой Токмачки и Тягинки.

При этом, по его словам признаков формирования наступательной группировки россиян на Запорожском направлении нет. Воины Сил обороны наносят российской армии значительных потерь в живой силе и берут противника в плен.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Лиховой отметил, что операция украинских воинов на левобережье Херсонщины продолжается. Украинские воины выполняют боевые задания и удерживают позиции на левом берегу Днепра, в том числе и неподалеку от населенного пункта Крынки.

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