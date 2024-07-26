Оккупанты активизировались на Ореховском направлении: в ВСУ рассказали, есть ли угроза прорыва врага

Российские оккупационные войска активизировали штурмовые действия на Ореховском направлении в Запорожской области. Враг пытается вернуть позиции, деоккупированные Силами обороны во время контрнаступления в 2023 году.

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Однако, признаков формирования наступательных группировок на Запорожском направлении нет. Об этом сказал спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона в пятницу, 26 июля.

По его словам, в течении пятницы оккупанты совершили пять атак, все они приходились село Малая Токмачка, Это выступ, где армия РФ задумала вернуть свои утраченные ранее позиции.

"При этом они используют малые пехотные группы без тяжелого вооружения силами в одно отделение. Успеха преимущественно не имеют", – сообщил Лиховой.

Спикер "Таврии" также рассказал, что накануне оккупанты из самолетов Су-34 нанесли шесть авиаударов с использованием 13 управляемых авиабомб по району Малой Токмачки. Сегодня утром уже произошло четыре авиаудара, во время которых враг выпустил девять КАБов по району Малой Токмачки и Тягинки.

При этом, по его словам признаков формирования наступательной группировки россиян на Запорожском направлении нет. Воины Сил обороны наносят российской армии значительных потерь в живой силе и берут противника в плен.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Лиховой отметил, что операция украинских воинов на левобережье Херсонщины продолжается. Украинские воины выполняют боевые задания и удерживают позиции на левом берегу Днепра, в том числе и неподалеку от населенного пункта Крынки.