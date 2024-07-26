Крынки почти полностью уничтожены, но ВСУ продолжают держать оборону на левом берегу Днепра – ОСУВ 'Таврия'

После долгих месяцев боев за плацдарм Сил обороны Украины на левобережье Херсонщины, населенный пункт Крынки был разрушен практически до основания. Однако операция украинских воинов на оккупированной части региона продолжается.

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Украинские воины выполняют боевые задания и удерживают позиции на левом берегу Днепра, в том числе и неподалеку от населенного пункта Крынки. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировке войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в комментарии Крым.Реалии.

Лыховий подчеркнул, что Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на Левобережье Днепра в Херсонской области, в том числе и неподалеку от села Крынки, и на островах в этом районе.

"При этом было учтено и обстоятельство, что позиции украинских сил в селе Крынки были разрушены до основания, в результате интенсивных, длительных вражеских обстрелов и авиаударов. Сам поселок практически полностью уничтожен. Там нет возможности держать оборону, нет возможности зацепиться за какие-то фортификации, и поэтому украинские защитники находятся на других определенных позициях и плацдармах, а также на левом берегу Днепра", – рассказал Лыховий.

По его словам, в зоне ответственности оперативной группировки войск "Таврия" Приднепровское направление является "самым горячим, но относительно, там ежедневно проходят вражеские штурмы".

"Их сравнительно больше с другими отрезками нашей линии боевого столкновения в нашей операционной зоне, но эти показатели измеряются числами где-то три-четыре в сутки, иногда два. Иногда может быть около десятка… Это немного меньшая интенсивность, чем была раньше, но попытки россиян продвинуться на эти наши плацдармы продолжаются, однако они остаются безуспешными", – подчеркнул Лыховий.

Напомним, 12 июля состоялась онлайн премьера документального фильма "Крынки". Он рассказывает о воинах, которые много месяцев держали плацдарм на небольшом клочке оккупированного левобережья. Фильм зафиксировал "живые свидетельства тех, кто видел смерть и вернулся в жизнь".